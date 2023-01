Rallisõitja Tänakust: pean seda hooaja algust väga heaks

Tänak ja Järveoja said autoralli MM-sarja avaetapil Monte Carlos viienda koha. Punktikatsel teenis Eesti duo teise koha, mis tõi neile neli punkti juurde.

"Kõik Eesti spordisõbrad peaksid selle tulemusega rahul olema. See on 14 punkti rohkem kui viimase kolme hooaja algusega kokku. Oleks meil möödunud hooajal enne Kalle Rovanperä MM-tiitli kindlustamist olnud 14 punkti rohkem, oleks ka möödunud hooajal olnud pilt hoopis teine. Mina pean seda hooaja algust väga heaks," sõnas Murakas.

Murakas ei tunne muret M-Spordi auto kiiruse üle, kuid teatava kahtluse seadis Tänaku autol roolivõimu kadumine.

"Tuleb tunnistada natuke kahetine mulje. Kiiruslikust poolest nägime ralli lõpuga, et saab asja. Selles osas ei ole suurt muret, küll meie poisid selle masina sõitma panevad. Küll aga, mis võivad hakata probleeme valmistama, mida nägime ka möödunud aastal, sellised väiksed mured, kasvõi see roolivõimu mure. Need tuleb korda saada," ütles Murakas.

Eelviimasel päeval kadus Ott Tänaku autol kümnendal katsel roolivõim, mis raskendas oluliselt sõitmist.

"Loomulikult esimene etapp, üks kord, ikka juhtub. Teine kord saab ka andeks, aga sealt edasi tuleb probleemile lahendus leida," sõnas Murakas.

Toyota tiim tegi esimesel rallil tugeva esituse, kui Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä tõid meeskonnale kaksikvõidu.

"Kahtlemata tuleb Toyotat kiita. Sebastien Ogier tegi kodus ära selle, mida temalt oodatakse. Kui meie mees Ott Tänak tunneb Saaremaal igat teelõiku ja nurgatagust, siis Monte Carlo on Ogier' Saaremaa. Sellisel rallil on see väga määrav. Kogu ülejäänud Toyota tiim tegi ka väga hea esituse, kuid see ei ole see, et pidu oleks läbi," kommenteeris Murakas.