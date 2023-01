Reegleid rikkunud Venemaa rallisõitja jäi Monte Carlo etapivõidust ilma

Algselt teiseks jäänud prantslane Yohan Rossel andis protesti selle osas, et Grjazin lõikas kõigi nelja rattaga kurvi. Venelane domineeris Monte Carlo rallit, kuid viimasel päeval kahanes tema edu Rosseli ees vaid 10,2 sekundi peale.

Punktikatse järel vähenes vahe veelgi ja Grjazin jäi ette vaid 4,5 sekundiga. Rossel andis protesti sisse, kuna Grjazin olevat kurvi lõiganud. Selle tulemusel sai venelane kohtunikelt viiesekundilise karistuse, mis tähendab, et Rossel teenis etapivõidu kõigest 0,5 sekundiga Grjazini ees.

Grjazini reeglite rikkumine leidis aset 14. kiiruskatsel.

Gryazin given a 5 second time penalty for taking a too deep cut. A protest was set by Rossel's team. This means now Rossel wins WRC2 by half a second! Excerpt from the stewards' decision. #RallyeMonteCarlo #WRC pic.twitter.com/17dUmOaA2X