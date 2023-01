Sebastien Ogier kinnitas, et osaleb järgmisena Mehhiko rallil

Autoralli MM-sarjas avaetapi Monte Carlos võitnud Sebastien Ogier andis teada, et järgmisena toimuval Rootsi rallil ta kaasa ei tee, kuid hooaja kolmandal etapil Mehhikos on prantslane taas stardirivis.

Ogier ei osale teist aastat järjest kõikidel WRC etappidel, vaid jagab Toyota autot jaapanlase Takamoto Katsutaga.

9.- 12. veebruarini toimuval Rootsi rallil kaheksakordne maailmameister ei stardi, kuid Ogier kinnitas, et 16.- 19. märtsini toimuval Mehhiko rallil on ta tagasi autoroolis.

Mehhiko rallit on Ogier võitnud varasemalt kuuel korral. Sama palju võite on Sebastien Loebil. "Rootsisse ei tule, aga ma arvan, et kõik teadsid seda," ütles Ogier.

Après sa victoire à Monte-Carlo, @SebOgier a annoncé sa participation au Rallye du Mexique. Rendez-vous du 16 au 19 mars sur Canal + #WRC #RallyMexico pic.twitter.com/Gdm8yEkIpu — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 24, 2023

"See pole tegelikult saladus, et Mehhiko etapp on minu jaoks järgmine. Seal on mulle alati meeldinud. Pärast kahte Covidi aastat on Mehhiko taas kalendris, mistõttu oli see minu kui ka meeskonna jaoks ilmselge valik. Olen Mehhiko kruusal alati hästi esinenud, nii et Monte Carlo ja minu järgmise ralli vahel ei pea kaua ootama."

Mehhiko ralli toimub 16.- 19. märtsini.