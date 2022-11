Sildaru esimesest MK-etapist: pean trikke natukene veel lihvima

Eelmisel talvel pargisõitu MK-sarjas valitsenud Kelly Sildaru on karikakaitsmiseks esimesed 80 punkti kogunud. Austrias Stubais peetud hooaja avaetapil oli ta teine ja nägi, et ettevalmistus selleks talveks on edukalt sujunud.

"Ma olen ise väga rahul, kuidas mul seal võistlusel läks, kuidas ma suutsin ennast kokku võtta ja mingid asjad ära teha. Ma ei saanud seal enne võistlusi väga palju hüppetrenni teha, sest oli halb ilm ja tuuline. Pluss ka need trikid, mida ma finaalis lõpuks tegin, neid ma polnud sel hooajal veel harjutanud. Mul oli hästi hea meel, et suutsin need trikid hästi kiiresti ja lihtsalt ära teha ja et mul ikkagi tulid kohe välja, kui tegema läksin," meenutas Sildaru.

Stubai võistlusel oli Sildaru sõnul suurim varu trikkidel just hüpetel. "Praegu olen rohkem keskendunud reilide sõitmisele, peaksin natukene rohkem hüppeid harjutama. Seda oli ka võistlustel näha. Iseenesest trikid olid mul selged, aga esimesel hüppel finaalis ma ei saanud haaret kätte korralikult, et see näitabki seda, et pean natukene veel seda trikki lihvima."

Kuidas pargisõidu olümpiapronksi keha tervikuna koormustele vastu peab näitab paremini juba järgmine etapp USA-s, kus Sildaru stardib kahel alal - rennisõidus ja Big Airis.

"Füüsiline ettevalmistus on hea olnud, et vähemalt praegu selle esimese võistluse põhjal saab seda öelda. Ameerikas on mul kaks võistlust samal ajal, et kuidas koormused siis on ja kuidas keha neid talub, eks ole näha."

Detsembri kolmanda nädala lõpus Colorados toimuval MK-etapil saab Sildaru ülevaate oma vormist rennisõidus, millele ta pani suurt rõhku hooaja eelses treeninglaagris Uus-Meremaal.

"Mul on praegu päris suur vahe sisse jäänud. Viimati sõitsin renni septembris Uus-Meremaal. Eks alguses saab kindlasti raske olema, et uuesti harjuda ja meelde tuletada, mida Uus-Meremaal õppisin. Arvan, et esimene rennivõistlus on sisse elamiseks ja sealt edasi läheb juba lihtsamaks."

Jaanuarist läheb võistlusgraafik tihedamaks ja Sildaru sõnul on siis ka lihtsam raskemaid trikke teha ja stabiilselt heal tasemel võistelda.