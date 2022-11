Eesti mäng lagunes teisel poolajal ning Soome sai suure võidu

Soome alustas mängu selgelt paremini ning Edon Maxhuni tõi üksinda üheksa punkti, viies Soome 9:0 juhtima. Joonas Riismaa tõi Eestile esimesed punktid. Soome võttis palju kolmepunktiviskeid, millest vähesed läksid sisse, kuid selle eest oldi Eestist lauavõitluses paremad. Esimese veerandaja võitis Soome 21:16.

Teine veerandaeg algas sarnaselt esimesele. Eestlased jäid olukordadesse hiljaks ning lauavõitluses oldi liiga pehmed. Siiski paranes veerandaja keskel Eesti mäng oluliselt ja kaotusseisust tuldi välja. Eestlased näitasid väga head mängu nii kaitses kui ka rünnakul ning poolajale mindi Eesti 41:39 juhtimisel. Veerandaja võitis Eesti 25:18.

Kolmandal veerandajal pani Soome oma paremuse maksma ning veerandaja võitsid nad 27:15. Eesti läks viimasele veerandajale vastu kümnepunktilises kaotusseisus.

Viimasel veerandajal lagunes Eesti mäng tugevalt ning Soome edu kasvas vahepeal üle 20 punkti. Eesti kaotas mängu 71:91.

Teisel poolajal viskas Soome 52 punkti Eesti 30 vastu. Eestlaste parimana tõi Artur Konontšuk 13 punkti, Joonas Riismaa ja Kristian Kullamäe lisasid mõlemad 11 silma. Robert Valge viskas üheksa punkti. Soome parim oli Mikael Jantunen 24 punktiga. Elias Valtonen ja Edon Maxhuni lisasid 14 silma.

Eesti koondis paikneb 2023. aasta MM-valiksarjas J-alagrupis kuuendal ehk viimasel kohal. Üheksast mängust on saadud kaks võitu ja seitse kaotust ning kogutud on 11 punkti. Soome paikneb tabelis 16 punktiga teisel kohal. Gruppi juhib Saksamaa, kellel on kirjas 17 punkti.

Kolm päeva tagasi jäi Eesti koondis Saku Suurhallis toimunud valikmängus 82:87 alla Rootsile.

Soomega mängiti viimati 28. augustil ning siis kaotati 68:76. Selles mängus tegi kaasa ka soomlaste liider Lauri Markkanen, kes seekord platsile ei jookse.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis mänguks Soomega:

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Mikk Jurkatamm

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Mihkel Kirves

Matthias Tass

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreener: Heiko Rannula

Abitreener Indrek Reinbok