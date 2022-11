Kregor Hermet: jäime kõikides aspektides alla

Hermeti sõnul nad teadsid, kuidas Soome mängib, kuid ikkagi ei olnud Eesti koondis füüsiliselt ega vaimselt selleks valmis.

"Nad lihtsalt olid igas liinis paremad tegelikult. Me teadsime, et nad mängivad kiiret, agressiivset ja jooksevad palju, et selles mõttes ei olnud üllatus. Kui me tulime mängule, siis me nägime välja nagu oleksime üllatunud sellest. Me kuidagi ei saanud käima, ei olnud valmis, kuigi me rääkisime seda, kuidas nad mängivad. Nad surusid oma tahtmise peale ja me jäime igas mõttes nii füüsiliselt kui ka vaimselt alla," ütles Kregor Hermet.

Hermeti sõnul oli Soome neist igas aspektis parem ning ka mängu jooksul oli raske nende kiire tempoga ümber kohaneda.

"Nad tegid täpselt seda, mida nad teinud on ja tulid kohe esimesest minutist peale ja mängisid väga agressiivselt. Tihtipeale kui sa ise hakkad agressiivselt mängima, siis see mäng võtabki agressiivse joone ja me ei olnud selleks füüsiliselt valmis. Lasime ennast ära suruda ja ei suutnud enam mängu ajal ümber kohaneda," kommenteeris Hermet.

Reedel kaotas Eesti koondis 82:87 Rootsile ning sellega kadus ka edasipääsu lootus MM-ile.

"Ma ei usu, et me sellepeale väga mõelnud oleme, kuna meil on nii palju noori satsis. Pigem on see, et noored tahtsid vihaselt tulla ja näidata. Me teame ikka, et päris mõisa peale ei ole, aga pigem jäime lihtsalt mänguliselt ja kõikides aspektides alla. Sellele noorele koosseisule on see hea õppetund," lisas Hermet.

Hermet alustas suve lõpus uut hooaega Poolas Start Lublini meeskonnas. Eestlase jaoks on kohanemine uues klubis veidi krobeline olnud.

"Kohanemine on natuke krobeline olnud, enesekindlusega on viimasel ajal probleeme olnud ja oma mängu leidmisega seal joonises. Ei ole ennast kõige mugavamini tundnud. Praegu mul on selline raskem periood ja proovin august välja saada ja leida jälle seda enesekindlust. Ma tean, et olen võimeline hästi mängima. Üldises plaanis nad ootavad minult üleüldist tuge nii kaitses kui rünnakul. Nad ei oota, et ma iga päev 30 punkti viskaks. Eesmärgid klubil on üsna kõrged - ikkagi sinna play-off'i ja ülespoole. Loodan, et leian enesekindluse üles," ütles Hermet.