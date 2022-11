Artur Konontšuk: kaotasime väga suurelt lauavõitluse

Konontšuk oli Eesti poolt resultatiivseim, saades 27 minutiga kirja 14 punkti ja viis lauapalli.

"Eks see teine mäng võtab neid muljeid natuke maha. Oleks võinud selle teise mängu paremini mängida. Kogemuse mõttes väga kõva emotsioon ja väga kõva mälestus. Ikkagi mu esimesed kaks mängu ja need jäävad meelde mulle," kommenteeris Artur Konontšuk.

Konontšuki sõnul ei olnud meeskond kohe algusest mängus sees ja Soome tuli agressiivselt peale.

"Meeskond ei olnud valmis. Energiatase ja tuhhi ei olnud - selle taha jäigi. Soome näitas kohe esimesest sekundist, et nad on valmis mängima ja nad lendasid agressiivselt peale. Kaotasime väga suurelt lauavõitluse," lisas Konontšuk.

Kolm päeva tagasi koondise eest debüüdi teinud Konontšuk jäi oma esitusega nii Rootsi kui ka Soome vastu rahule. "Alati saab paremini ja tööd tuleb edasi teha. Rootsi ja Soome on väga kõval tasemel ja need mängud näitasid, et ma suudan siuksel tasemel mängida. Siit ainult edasi," sõnas Konontšuk.