Kullamäe: peaksime kaitses suutma vihaselt ja agressiivselt mängida

Eesti korvpallikoondise 23-aastane mängujuht Kristian Kullamäe tegi selleks hooajaks eduka klubivahetuse. Hispaania meistriliigas kevadel viimaseks jäänud Burgosest kolis ta Leedu kõrgliiga hõbedatiimi Panevėžyse ridadesse, kus on pälvinud usalduse ja näidanud head taset. Ta on pidanud liigas kaheksa mängu, millest kuus on klubiga võitnud ning visanud keskmiselt 14,4 punkti mängus, millega on Panevėžyse resultatiivsem mees Leedu meistrivõistlustel. Lisaks mängib ta klubiga EuroCupi sarjas, kus on neljas mängus visanud keskmiselt 10,5 punkti.

"See mille järgi ma sinna läksin, pärast seda Hispaania hooaega, et selle ma olen üldpildis ka kätte saanud. Mänge on kõvasti, treener usaldab ja on nagu mingi idee minuga. Võistkond - ma arvan, et me oleme üldjoontes päris hästi praegu mänginud. Paar kaotust on sisse tulnud, aga need on sellise mängugraafiku juures võib-olla normaalne. Ma olen üldpildis rahul, et ma saan mängida ja mis minu jaoks tähtis, et lõpuhetkedel treener usaldab mind, et see on peamine," ütles Kullamäe.

Panevėžysega on Kullamäe Leedu kõrgliigas kolmandal kohal ja tuli kõrge motivatsiooniga kaheks MM-valikmänguks koondise juurde.

"Motivatsioon on suur, et septembris see EM jäi natukene ikkagi sisse kripeldama. Tahaks nüüd Eesti koondisega ka hästi esineda, et kodupublikule midagi pakkuda. Loodetavasti tulevad kaks head mängu," lisas Kullamäe.

Et kogunenud koondis on noor ja vähe kokku mänginud, siis on reedel Rootsi vastu vaja näidata head kaitset ja noppida punkte kiirrünnakutest.

"Neil on klassiga meeskond, et Hispaania meistriliigast paar mängijat, et seal kindlasti taset on. Mis meie eelis on, et me peaksime kaitses suutma vihaselt ja agressiivselt mängida, et teha neil elu võimalikult ebamugavaks ja siis loodetavasti ise ka saame rünnakul jooksma ja lihtsamaid korve. Meil on suhtelistelt ühtlaselt pikk meeskond, et kaitses me võiksime olla sitke punt praegu," sõnas Kullamäe.