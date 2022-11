Toijala valikmängude eel: meil on vaja 40 minutit võidelda

Esmaspäevast alates peatreener Jukka Toijala juhtimisel Tallinnas ühistööd alustanud koondis on väga noor. Erinevatel põhjustel said koondisega liituda vaid neli mängijat, kes esindasid meeskonda septembris EM-finaalturniiril Milanos.

"Teame, et Euroliiga mehi ei saa, USA poisid on USA-s, keegi on vigane. Need, kes on terved ja keda siia tahtsime, on siin. Sellega olen rahul," kinnitas Toijala ERR-ile.

Reedel peab meeskond kodusaalis MM-valikmängu Rootsiga, kes on alagrupis neljandal kohal ja esmaspäeval kohtub võõrsil Soomega, kes on juba kindlustanud pääsu finaalturniirile. Kolmapäeval oli treeningul rõhk oma rünnakul.

"Eile oli rohkem kaitsepäev, täna rünnakuasjade päev. Natuke mängisime mingeid asju läbi, katsetasime, nüüd üritame meelde jätta, mida ja kuidas peab tegema. Uusi, noori mehi on omajagu, kõik asjad ei ole veel nii selged," sõnas koondise kapten Siim-Sander Vene.

Toijala rõhutas, et noor meeskond on motiveeritud ja hea tulemuse jaoks on vaja jaksata kogu mängu kõvasti ja kogu hingest võidelda nagu seda tehti EM-il.

"Meil on vaja 40 minutit kõvasti võidelda, saada meie fännid kaasa. Siis saame koos hakkama," ütles Toijala.

Eesti on MM-valiksarjas kahe võidu ja kuue kaotusega alagrupis enne nelja viimast mängu viimasel kohal. Edasipääsulootused on pigem üliteoreetilised, kuid kapten Vene sõnul jagub pingutamiseks põhjusi küllalt.

"Iga võit annab mingi punkti juurde - nii võistkonna üldise hea tunde ja enesekindluse jaoks kui FIBA punktid, mis võivad kunagi järgmiste valikakende loosimisel mõjutada. Selles mõttes on iga mäng meie jaoks tähtis," kinnitas Vene.

Mängudega just noortesse investeeriv Eesti koondis peab Rootsiga võitluses tegutsema edukalt eelkõige kaitses. "Rootsi on viimasel perioodil saanud järjest paremini hakkama, neil on päris palju mängumehi, kes mängivad Hispaania meistriliiga tasemel. CV-d on väga head. Peame nende mängujuhi saama kontrolli alla, aga peame ka lauavõitluses hakkama saama," sõnas Toijala.