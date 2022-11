Hugo Toom: me ei suutnud kaitses pidama saada

Toomi sõnul kadus enesekindlus, kui Soome sai suure edu sisse ning kaitses oli raske pidama saada.

"Esimene mäng Rootsi vastu oli tasavägisem. Suutsime seal kolmandal veerandajal kannul püsida ja lõpuni võidelda. Siin Soome vastu täna ei läinud nii. Me ei suutnud kaitses pidama saada ja siis said selle suure edu sisse ning siis läks meil enesekindlus ära ja nii see jäi," ütles Hugo Toom.

"Koondises on selline nüanss, et tuled kokku, nädal aega saad trenni teha, aga koduklubi juures saad kaua ette valmistada ja on parem kokkumäng," lisas Toom.

Toom ei jäänud oma sooritusega esimeses kahes koondisemängus rahule. "Igas asjas on vaja juurde treenida. Ei olnud kõige paremad mängud minu poolt, aga kunagi peab need esimsesed mängud ära tegema," kommenteeris Toom.

Toomi sõnul on kodusaalis parem mängida, sest õnnestumise korral toetab rahvas veelgi tugevamalt. "Kodus on ikka alati parem mängida. Kui õnnestud, siis tuleb rahvas taha, aga selline pinge on ka ikka. Ei taha alt vedada inimesi, kes maksavad raha ja tulevad vaatama," ütles Toom.