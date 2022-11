Eesti korvpallikoondis kaotas MM-valikmängus Rootsile

Eestile algas kohtumine raskelt, kuna tehti palju pallikaotusi ja Rootsi sai mitmeid lihtsaid korve. Esimese veerandaja võitis Rootsi 27:13. Teisel veerandajal näitas Eesti koondis hoopis paremat mängu ning Rootsil lubati visata vaid 12 punkti. Eesti ise viskas 24 ning vähendas kaotusseisu kahele punktile.

Kolmas veerandaeg möödus üsnagi võrdselt, kuid lõpus pani Eesti oma paremuse maksma ning Matthias Tassi kolmepunktivise viis eestlased enne viimast veerandaega 61:59 juhtima.

Rootsi tuli kiirelt kaotusseisust välja ning mitmed järjestikused korvid kasvatasid vahe Eestiga suureks. Neli minutit enne kohtumise lõppu juhtis Rootsi 75:66. Edasi läks mäng punkt-punktis. Konontšuki ja Kullamäe tabavad kolmepunktivisked vähendasid Eesti kaotusseisu neljale punktile kaks minutit enne kohtumise lõppu.

Rootsi näitas veerandaja lõpus siiski paremat mängu ning vahe kasvas taas suureks. Eesti ei suutnud enam kaotusseisust välja tulla ning Rootsi võitis kohtumise 87:82.

Eestlaste parimana viskas Kristian Kullamäe 21 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis kuus resultatiivset söötu. Artur Konontšuk toetas 14 ja Matthias Tass 13 silmaga. Kregor Hermet viskas üheksa punkti.

Rootslaste parimana tõi Ludde Hakkanson 24 punkti, Tobias Borg toetas teda 20 silmaga. Simon Birgander tegi kaksikduubli, visates 17 punkti ja võttes kümme lauapalli.

Esmaspäeval, 14. novembril kohtub Eesti koondis MM-valiksarjas võõrsil Soomega. Kohtumine algab 18.30.

Enne mängu:

2023. aasta MM-valiksarjas on Eesti saanud kaheksa mänguga kaks võitu ning kuus kaotust. Võidud tulid võõrsil Saksamaa üle ning koduväljakul Poola vastu.

J-alagrupis on Eesti kümne punktiga viimasel kuuendal kohal. Alagruppi juhib Saksamaa 15 punktiga. Soome on samade punktide arvuga teisel kohal ning Sloveenia hoiab 13 punktiga kolmandat positsiooni. Rootsil ja Iisraelil on 11 punkti ning nemad on vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis mänguks Rootsiga:

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Mikk Jurkatamm

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Mihkel Kirves

Matthias Tass

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreener: Heiko Rannula

Abitreener Indrek Reinbok