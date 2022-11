Eestiga mängiva Rootsi koosseisust leiab Hispaania kõrgliiga mängijaid

Rootsi alaliidu poolt avalikustatud nimekirjast võib leida nii kohaliku Rootsi meistriliiga mängijaid kui ka praeguseid ja endiseid Hispaania kõrgliiga mängumehi. Eesti koondise vastaseks olev Rootsi on MM-valikmängude alagrupis eestlaste ees viiendal kohal kolme võidu ja viie kaotusega, vahendab Basket.ee.

Kaheksas peetud mängus on Rootsi koondise liidriteks olnud just Hispaanias leiba teenivad Ludvig Hakanson ja Simon Birgander. Hakanson, kes on tulnud Barcelona noortesüsteemist ning vahepeal mänginud ka Riia VEF-is, kannab tänasel päeval Bilbao Basketi särki, visates Hispaania liigas keskmiselt 11,1 punkti ja andes 5,6 resultatiivset söötu. Rootsi koondise eest on senises kaheksas mängus olnud 26-aastase rootslase numbrid 18,5 punkti ja 8,5 resultatiivset söötu.

25-aastane Birgander mängib igapäevaselt Badalona Joventuti ridades, kus senise keskmise 17 mänguminuti jooksul on keskmisteks näitajateks 6,9 punkti ja 3,7 lauapalli. Rootsi koondise eest on aga 208 sentimeetrit pika mängumehe numbrid palju silmapaistvamad, kui kaheksa mängu keskmine on 12,3 punkti ja 9,1 lauapalli.

Rootsi koondise koosseis:

Denzel Andersson (Bilbao Basket)

Simon Birgander (Badalona Joventut)

Tobias Borg (MoraBanc Andorra)

Christopher Czerapowicz (MoraBanc Andorra)

Viktor Gaddefors (CS Dinamo București)

William Kermoury (SBBK Södertalje)

Gustav Hansson (KFUM Umea)

Ludvig Hakanson (Bilbao Basket)

Olle Lundqvist (CB Coruna)

Johan Löfberg (Denain Voltaire Basket)

Mattias Markusson (Élan Chalon)

Melwin Pantzar (CB Ciudad de Valladolid)

Adam Ramstedt (Norrköping Dolphins)

Nicholas Spires (Norrköping Dolphins)

Felix Edwardsson (MLP Academics Heidelberg)