Toijala: mängu alguses olime natukene pinges

"Praegu ei meenu miski, millega ma poleks üldse rahul olnud. Natukene ebaõnnestusime vastaste tagamängijate katmisega, seal tuli liiga palju eksimusi sisse. Mängu alguses olime natukene pinges ja seetõttu tegime ka paar rumalat pallikaotust. Kui pinge langes, siis mängisime korraliku mängu. Mõned debütandid tegid korraliku mängu, mis on hea asi tulevikuks," võttis Toijala kohtumise kokku.

"Sellistes mängudes selgub, kes saab esimeses vahetuses paremini hakkama ja kes teises vahetuses. Loodetavasti järgmises mängus meil sellist närvipinget enam pole," lisas peatreener.

Toijala hinnangul aitas vastastel võidu võtta ka suurem kogemustepagas. "Vastastel olid väga kogenud mängijad, kes tegid alati õige otsuse ja andsid õiged söödud. Need mängumehed otsustasid tänase mängu tulemuse."

Esmaspäeval läheb Eesti MM-valiksarjas võõrsil vastamisi Soomega. "Natukene kõvemast puust vastane, aga ma usun, et meie saame ka paremaks. Meil on olnud hea nädal, poisid on igas trennis palju tööd teinud ja loodan, et esmaspäeval oleme paremad kui täna."

Eesti ja Soome kohtumine algab esmaspäeval kell 18.30.