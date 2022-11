Riismaa: kui oma mängu käima saame, siis ei ole Soome vastu probleemi

Joonas Riismaa sai mänguaega ligi 24 minutit ja tõi selle jooksul seitse punkti ja võttis seitse lauapalli.

"Üldiselt võib mänguga rahule jääda. Saime küll kahjuks viie punktiga pähe, aga arvan, et ei olnud iseenesest halb mäng. Eks meil olid omad rasked hetked, aga arvan, et see on meie noore koosseisu paratamatu osa," ütles Riismaa pärast mängu.

Eesti koondise mäng algas raskelt ning kogu meeskonna peale tehti 16 pallikaotust.

"Veidi närviline oli. Kui ikkagi pallikaotused tulema hakkavad, siis tekib närvilisus. Ühel hetkel saime need õnneks kontrolli alla ja hakkas mäng voolama," lisas Riismaa.

Peale kolmandat veerandaega kahe punktiga taha jäänud Rootsi koondis näitas viimasel veerandajal oma tugevust ning tegi seal otsustava vahe sisse.

"Neljandal veerandil tekkis korra mõõn, jäime maha. Tegelikult jõudsime isegi täiesti mängu tagasi. Tahaks öelda, et natuke jäi õnnest puudu. Vaatame järgi, milles eksisime ja kus saab paremini. Soome vastu oleme kindlasti targemad," sõnas Riismaa.

Igapäevaselt mängib Riismaa korvpalli Serie A-s Brindisi ridades.

"Serie A-s mängimine näitab, et olen õigel teel. Midagi pean platsil õigesti tegema, et sinnamaani olen jõudnud. Tase on seal kindlasti hea. Praegu tuleb ainult kasuks, et saada selliseid häid kogemusi ja minuteid," kommenteeris Riismaa.

"Platsil üritan olla musta töö tegija, üritan kaitses kõvasti mängida ja kõik lahtised pallid kätte saada ning võimalusel kolmestega nõelata," sõnas Riismaa.

Riismaa sõnul on tähtis, et meeskond saaks oma mängu käima, siis on Soome vastu võiduvõimalus olemas.

"Soome kindlasti on väga hea meeskond. Kui me oma mängu käima saame, siis ma arvan, et meil ei ole ka Soome vastu mingit probleemi mängida. Eks me kindlasti lähme sinna võitma," lisas Riismaa.