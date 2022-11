Kullamäe: me ei suutnud 40 minutit ühtlast taset hoida

"Me ei suutnud 40 minutit ühtlast taset hoida, liiga palju oli sellist üles-alla mängu. Seda nii rünnakul kui ka kaitses. Tulid sellised lapsikud vead sisse, mida tegelikult sellisel tasemel ei tohiks teha. Kõik need pisivead said meile lõpus saatuslikuks," kommenteeris Eesti parimana 24 punkti visanud Kristian Kullamäe.

"Alguses me ei saanud väga hästi käima. Mõnede meeste jaoks oli see esimene koondise mäng. Võib-olla jäi tulemus selle taha, aga tegelikult saime ju mängu sisse. Tagaajamine võttis lihtsalt nii palju energiat, et me ei suutnud oma paremust maksma panna. Saime küll 82 punkti, aga napilt jäi puudu," lisas Kullamäe.

Esmaspäeval kohtub Eesti võõrsil Soomega, kes on juba kindlustanud pääsu MM-ile. "Soome vastu võiksime natukene stabiilsemalt mängida, et oleks vähem pallikaotusi ja kaitses suhtleksime paremini. Kindlasti teeme tänasest mängust omad korrektuurid. Loodetavasti suudame Soome vastu võidu peale mängida ja mängu lõpu enda kasuks pöörata."

Eesti ja Soome kohtumine algab esmaspäeval kell 18.30.