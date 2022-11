Kullamäe: me ei suutnud Soome intensiivsusega 40 minutit kaasa minna

Eesti keskmängija Matthias Tassi sõnul otsustas mängu saatuse lauavõitlus, mille Soome võitis 42:28. Kodumeeskond võttis sealjuures lausa 17 ründelauda.

"Nad said terve mängu peale umbes 20 viset rohkem, sealt see vahe ka tuli," tõdes Tass mängu järel ERR-ile. "Füüsiline valmisolek oli suur osa sellest, miks selle mängu kaotasime. See ei ole kehaline väsimus, pigem mentaalne. Tulime siia ikkagi võitlema ja ei saa öelda, et tänane mäng näitas tõelist võitlust, mida tahtsime.

"Me alustasime lihtsalt liiga passiivselt, võõrsilmänge ei saa nii madala intensiivsusega alustada," ütles mängujuht Kristian Kullamäe. "Ei saanud kaitses pidama ja ka rünnakul olime liiga pehmed. Täna jäi keskendumise taha, ei saanud alguses minema. Me ei suutnud Soome intensiivsusega 40 minutit kaasa minna, mingi aeg tuli täielik lagunemine ja sealt me enam välja ei saanud. Au Soomele."

"Selle nädala ajaga on koondises midagi keeruline ära teha, klubides peavad kõik ikka mänguaega saama ja enda keskmist taset hoidma. Praegu see tase oli liiga üles-alla, kui tulid mõõnad, olid need nii suured," lisas 11 punkti visanud Kullamäe.