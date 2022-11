Toijala: Soome üllatas meid agressiivsusega

"Nad pingutasid kõvasti 40 minutit. Üks lay-up ühte korvi mööda, kolmepunktine teise korvi. Vahe läks päris suureks ja siis tuli mitte ainult füüsiline, vaid ka mentaalne väsimus," rääkis ERR-ile Eesti peatreener Jukka Toijala.

"Meil oli ka häid momente, aga noortele poistele oli see õppetund - seda on vaja, et näha, millist tööd teha, mida arendada. Siin Itaalia ja Hispaania kõrgliiga mehed näitasid, millisel tasemel nad on."

Toijala sõnul ei klappinud esmaspäeval koostöö. "See ei ole ühe-kahe mehe ülesanne, see on viie mehe töö. Ei ole ainult pikad süüdi. Võib-olla Soome üllatas agressiivsusega, nad tulid viie mehega ründelauda," sõnas juhendaja.

Eesti jaoks lõppeb MM-valikturniir veebruari viimasel nädalal, kui esmalt võõrustatakse Sloveeniat ja seejärel sõidetakse külla Rootsile. "Kolm ja pool kuud on aega, raske on ennustada, kes on siis terved ja kes saavad sel hetkel tulla. Meil on neis valikmängudes olnud juba 28 meest, eks sealt hulgast nad leiame. Teeme kõvasti trenni; need poisid, kes nüüd olid, on jälle kogemuse võrra rikkamad. Nii see projekt liigub edasi," tõdes Toijala.