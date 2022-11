Artti Aigro alustas MK-sarja punktikohaga

Lumevabades oludes - jäärenni ja plastikust maandumisnõlva abil - peetud avaetapi esimeses voorus hüppas Aigro 125 meetrit ja võttis sisse 19. positsiooni. Teises voorus piirdus eestlane 118,5 meetriga ja pidi seitse kohta loovutama.

Siiski alustas 217,9 punkti teeninud Aigro viie MK-sarja punktiga. Eelmisel hooajal jõudis Aigro 30 parema hulka neljal korral.

"Vaadates eilset kvalifikatsiooni, kus sai esimene pingutus ära tehtud, siis ma arvan, et täna suutsin oma hüppeid võrreldes eilsega parandada," kommenteeris Aigro.

"Usun et võin rahule jääda tänase päevaga. Homme on uus võistlus, stardipositsioon on tänu punktidele tunduvalt parem ning saan juba vähem pingevabamalt peale minna."

Mõlemas voorus näitas parimat hüpet Kubacki, kes lendas vastavalt 130,5 ja 132,5 meetrit ning teenis 272,2 punkti. Pjedestaalile mahtusid ka norralane Halvor Egner Granerud (266,6 punkti) ja austerlane Stefan Kraft (258,0).

Kaheksa hulka kuulusid veel austerlane Manuel Fettner (252,4), poolakas Piotr Zyla (250,0), austerlane Daniel Tschofenig (242,2), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (240,5) ja austerlane Philipp Aschenwald (239,8).

Pühapäeval hüpatakse Wislas korra veel.