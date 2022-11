Ago Markvardt: meie talisportlaste tulemused on üsna positiivsed

Kahevõistlejad ja murdmaasuusatajad on MK-sarjas hooaja esimesed stardid teinud. Milliseid järeldusi saame esimeste võistluste põhjal teha?

Tõstaksin esile seda, et hooaeg just algas. Esimene nädalalõpp on tehtud ja tegelikult on meie tulemused üsna positiivsed. Võime väga rahule jääda murdmaasuusatajatega ja võime üldjoontes rahule jääda ka Kristjaniga (Kristjan Ilves - toim). Suusahüppajatel on tegelikult natukene paranemisruumi.

Kahevõistluse selline formaat nagu täna, murdmaasõit enne ja hüpped pärast, oli eelmisel hooajal ainult Otepääl ja sealgi olude sunnil. Tänavu on selline formaat kasutusel kolmel etapil. Kui atraktiivne on selline formaat ja milline võiks olla selle tulevik?

Minu arvates on selline formaat väga atraktiivne ja meile väga sobilik. Kristjan näitas nii eelmisel aastal Otepääl kui ka täna suurepärast suusasõitu. Täna polnud tema hüppepäev kõige parem, aga see on siiski väga huvitav formaat, sest vahed ei lähe suureks ja põnevus säilib.

Kas võime lähiajal kahevõistluses veel uuendusi oodata?

Jah, kindlasti. Näiteks Otepääl on kavas võistkonnavõistlus, kus iga võistkonna eest stardib kaks meest ja kaks naist. Seda prooviti eelmisel aastal Val di Fiemmes ja nüüd tänavu Otepääl. Kas see ükskord jõuab ka MM-i või olümpiamängude programmi, seda näitab aeg.

Pooleteise kuu pärast toimub Otepääl MK-etapp. Millises seisus on ettevalmistused?

Kui kõik aknast välja vaatavad, siis näevad, et ilus talv on Eestisse jõudnud. Kahurid on viimastel nädalatel tootnud lund nii rajale kui ka staadionile. Eelmisel nädalavahetusel sai hüppemägi oma lumekatte ja mäega peaks korras olema. Täna meil väga suuri probleeme ei ole. Pärast jõule alustame võistluskeskuse ehitamisega.

Otepää MK-etapp on võistluskalendris kuuendat hooaega järjest, aga kolmel aastal on see võistlus erinevatel põhjustel ära jäänud. Kui hästi olete valmis eriolukordadeks?

Kahjuks või õnneks me pole suutelised ilma kontrollima, peame hakkama saama sellega, mida ilmataat meile nendel päevadel annab. Väga loodame, et meil ei ole väga tuuline ja saame hüpata, mis on kõige olulisem. Päev enne põhivõistlust teeme eelvõistluse, mida siis kasutatakse juhul, kui mõnel päeval peaks olema selline tuul, mis ei luba hüpata. Seda saab ainult individuaalvõistlusel kasutada, võistkonnavõistlusel mitte.