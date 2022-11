Alvar Johannes Alev lisas kõvasti treeningmahtu

Igapäevaselt Norras harjutav Alvar Johannes Alev on enda sõnul treeninud algavaks hooajaks rohkem kui iial varem. Eesmärk on tehtud pingutus vormida stabiilseteks punktiesitusteks maailma karika sarjas ja jõuda MM-il kõrge kohani.

"Kaks ja pool aastat on nüüd Norras tehtud tõsist sporditööd. Iga aasta on eesmärk olla parem," lausus Alev ERR-ile. "Kui eelmine aasta sai jalg kergelt ukse vahele pandud, siis see aasta tahaks veel sammu edasi teha, näha stabiilset edasiminekut."

Alev keskendub maailma karika sarjas kõigile distantsisõitudele. Sprindirajal saab teda tõenäoliselt näha vaid lauluväljaku maailma karika etapil.

"See aasta sai teistmoodi, et täiesti ulmelistesse mahtudesse... kui võrdleme maailma tippudega, kui nendega tahta võidu sõita, siis ma tean, kui palju treenivad Norra tippsportlased," jätkas Alev.

"Vähemalt treening viia samale tasemele ja siis loota, et vahe maailma tipuga väheneb. See aasta on kõvasti lisatud - on kolmetrenniseid päevi ja puhkepäevi alates mai algusest väga palju ei eksisteeri."

Murdmaasuusatamise maailma karika sari algab 25. novembril.