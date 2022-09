Vene: kaks väikseskoorilist kaotust jäävad minuga pikaks ajaks

"Raske on öelda, et klassivahet polnud tunda. Terve mängu olime tagaajaja rollis ja enamuse mängust oli küllaltki suur vahe. Raske on vastu rinda taguda ja öelda, et me olime tegelikult paremad," kommenteeris Vene Kreeka mängu.

"Mingil määral sisimas loodad ja sead endale eesmärgiks edasipääsu, aga kaks väikseskoorilist kaotust jäävad minuga pikaks ajaks. Aga selline see mäng on," lisas Vene.

Rahvuskoondise kapteni sõnul oli EM Eesti koondise noortele mängijatele väga heaks õppetunniks. "Noortele oli see väga hea kool. Said esimest korda käia ja tunda omal nahal, mis vahe on mängida mitte päris soosikute ja kõige kõvemate võistkondadega. Nii mõnelgi mehel oli endale etteheiteid, aga kindlasti said nad hea kooli ja loodan, et nad saavad koduklubides palju minuteid, et tulevikus astuda samm edasi."

Vene viskas EM-i kahe esimese kohtumisega vaid kaks punkti, kuid turniiri edenedes sai ta oma mängu käima ja Kreeka vastu viskas Vene Eesti koondise parimana 19 punkti. Kas kaptenil kulus vanuse tõttu soojaks saamisele rohkem aega?

"Tahaks loota, et ma nii vana veel pole. Aga jah, kuidagi ühel päeval läks see lihtsalt üle. Ma ei oska öelda, milles probleemi oli ega ka seda, mis sellest üle aitas," ütles Vene.

Eesti koondis lõpetas C-alagrupis ühe võidu ja nelja kaotusega viiendal kohal.