Markkanen: see oli üks neist õhtutest, kus iga vise kukkus sisse

43 punkti visanud Markkanen püstitas sellega uue Soome koondise rekordi FIBA ​​suurturniiril. Lisaks võttis ta üheksa lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget.

"See oli üks neist õhtutest, mil mulle tundus, et iga vise kukkus sisse. Suurepärane võit, ma lihtsalt üritan teha seda, mida meeskond vajab. Teadsime, et suudame võita kõiki, kui mängime oma parimat korvpalli. Horvaatia on suurepärane meeskond," sõnas Markkanen peale mängu.

Rääkides järgmisest kohtumisest Hispaaniaga, kommenteeris ta: "Oleme järgmise matši pärast põnevil. Hakkame valmistuma Hispaania vastu. Nad on suurepärane korvpallimeeskond. Me jõudsime kuhugi, kus keegi meie meeskonnast pole varem olnud. Oleme tõesti põnevil. Me pole veel lõpetanud."

Markkanen läks oma 43-punktilise esitusega mööda Giannis Antetokounmpost (Kreeka), kes viskas Ukrainale 41 punkti. Soomlane on sel EM-il ühes mängus enim punkte visanud mängijate edetabelis Luka Doncici (47 punkti) järel teisel kohal.

Markkaneni kõik pealtpanekud mängus Horvaatia vastu on nähtavad allpool olevast videost.