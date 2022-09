Itaallased valmistasid üllatuse ning lõpetasid EM-i Serbia ja Jokici jaoks

Esimese veerandaja võitis Serbia 28:20 ning tundus, et mäng on serblaste staari Nikola Jokici ning kogu meeskonna kontrolli all. Teise ja kolmanda veerandi võitsid itaallased 25:23 ja 21:17. Serbia läks viimasele veerandajale vastu juhtpositsioonil.

Serbia ei suutnud neljandal veerandajal esimesed kaks ja pool minutit skoori teha ning Itaalia seevastu suutis, mis oli üks otsustavaid hetki mängus. Marco Spissu ja Achille Polonara tabavad kolmepunktivisked ning Polonara kahepunktivise kasvatasid edu Serbia ees üheksale punktile. Sealt kaotusseisust Serbia enam välja ei suutnud tulla.

Jokici 32 punkti 13 lauapalli ja neli resultatiivset söötu jäi väheks, et alistada Itaalia. Spissu viskas 22 punkti ning Nicolo Melli (Itaalia) panustas 21 silma. Simone Fontecchio lisas 19 punkti.

Itaalia läheb veerandfinaalis vastamisi Prantsusmaaga.