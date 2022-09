Markkaneni 43 punkti aitasid Soomel jõuda veerandfinaali

Esimesed kolm veerandit möödusid suhteliselt võrdselt. Horvaatlased võitsid avaveerandi 21:20. Seejärel olid soomlased paremad 25:22 ning kolmas veerandaeg jäi viiki 22:22.

Neli minutit enne viimase veerandaja lõppu tegi Soome otsustava spurdi. Shawn Huffi tabav kolmene, Edon Maxhuni kaks vabaviset ning Sasu Salini täpne kolmepunktivise kasvatasid edu kaheksale punktile. See kõik juhtus kõigest 30 sekundi jooksul. Sealt oli horvaatidel raske välja tulla.

Soomlaste parim oli Markkanen, kes viskas lausa 43 punkti, võttis üheksa lauda ning andis kolm resultatiivset söötu. Markkaneni 43 punkti tähistavad ka Soome koondise ajaloo suurimat punktisummat, mis ühes mängus visatud. Horvaatide parim oli Bojan Bogdanovic, kes panustas 23 punkti ja võttis viis lauda.

Soome mängib veerandfinaalis Hispaania vastu, kes alistas laupäeval lisaajal 102:94 Leedu koondise.

