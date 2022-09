Kreeka peatreener: tundub, et korvpall on ala, mida eestlased armastavad

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel jäi Eesti koondis C-alagrupi viimases mängus 69:90 alla turniiri favoriidile Kreekale. Kreeka koondise peatreeneri Dimitris Itoudise arvates näitasid Eesti koondis ja Milanosse reisinud fännid, et Eesti on korvpallimaa.

"Esiteks pean ma kiitma teie võistkonda, kes näitas EM-il väga tugevat võitlusvaimu. Paraku te alagrupist edasi ei pääsenud, aga näitasite teistsugust lähenemist. Samuti teie fännid! 3000 kuni 3500 eestlast oli saalis ja nad lõid suurepärase atmosfääri. Tundub, et korvpall on spordiala, mida eestlased armastavad," ütles Itoudis.

"Võtsime kohtumist Eestiga väga tõsiselt, vaatamata sellele, et olime enne mängu edasipääsu kindlustanud. Kontrollisime kohtumist algusest peale. Olgu, neljandal veerandajal mitte, aga ma tahtsin anda mänguaega ka vähem tähtsamatele mängijatele. Pean samuti kiitma enda meeskonda nende suhtumise, tänase mängu ja viie võidu eest," lisas Kreeka koondise juhendaja.

Kreeka kohtub kaheksandikfinaalis Tšehhiga. "Medalid pole meist kaugel. Nüüd on meil väike paus, aga tööd ei saa pooleli jätta. Järgmisena mängime Tšehhiga, kellel on palju kogenud mängijaid. Meie lähenemine peab nüüd muutuma, sest alagrupid on läbi ja kaotuse korral lähme koju."