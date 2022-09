Kullamäe Kreekast: oli näha, et tegemist on medalipretendentidega

"Taseme vahe oli tunda. Pole midagi teha, au neile (Kreekale - toim), nad mängisid väga hästi," sõnas Henri Drell pärast mängu.

EM-i jooksul mitu head mängu teinud Drell oli Kreeka vastu raskustes. Ääremängija kogus küll üheksa lauapalli ja andis kaks korvisöötu, ent ükski seitsmest pealeviskest korvi ei läinud. "Neil oli eeltöö väga hästi tehtud, ma kahjuks ei tea, mis juhtus," kommenteeris Drell kehva viskepäeva.

"Täna oli taseme vahe platsil selgelt märgatav. Nad mängisid nii kaitses kui ka rünnakul väga hästi ja oli näha, et tegemist on medalipretendentidega," lisas Kristian Kullamäe. "Nad suutsid meile kaitses nii palju survet peale panna, et mingitel hetkedel nad lihtsalt lükkasid meid oma rünnakust täiesti välja. Seetõttu tuli meil palju ebaloogilisi lahendusi ja pallikaotusi."

Mis tunne oli Eesti meestel mängida Kreeka superstaari Giannis Antetokounmpo vastu? "Sellise pikkuse, kiiruse ja jõuga nagu temal oledki maailma parim mängija. Teadsin, et ta on väga-väga hea, aga kui päriselt tema vastu astud, siis oli ikkagi hoopis teistsugune tunne," märkis Drell.

Milliste emotsioonidega naaseb koondis EM-ilt? "Kahetiste tunnetega, vähemalt minu jaoks. Kõik justkui tuli välja, aga alati ihkad rohkem ja viimase mänguga jäi natukene mõru maik suhu. Andsime igas mängust endast 100 protsenti," ütles Kullamäe.

Eesti koondis lõpetas C-alagrupis ühe võidu ja nelja kaotusega viiendal kohal.