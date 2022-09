Taltsi sõnum koondislastele: kolm mängu on veel ees - andke kuuma!

"Loomulikult kurb. Nüüd ma nägin väga lähedalt, kuidas fännidel hakkavad pisarad jooksma pärast sellist kaotust," sõnas Talts ERR-ile pärast valusalt 73:74 kaotust Ukrainale. "Endalgi emotsioonid laes ja... k****i raske on olla peale mängu. Pole midagi muud öelda."

"Mehed võitlesid tõesti väga hästi. Mis puudu jäi? Kaks punkti. See on lihtne kõigile aru saada. Lõpus oli natuke õnneküsimus ka - see lauapall, mille ukrainlane kätte sai ja pani kaks ära. Pisiasjad-pisiasjad, mis sellisel tasemel loevad. Võib-olla see saigi saatuslikuks."

Talts usub, et Eesti koondist näeb sel turniiril veel võitmas. "Ma usun, et tuleb. Enda kogemusest saab ka öelda, et kindlasti ei tohi pead norgu lasta. Hoidke kokku ja kolm mängu on veel! Midagi pole teha, tuleb ilusalt ja võitluslikult mängida. Fännid, kes on kohale tulnud - see on korvpallipidu. Siin pole mõtet pead norgu lasta, see oli üks mäng ja kolm on ees - andke kuuma!"

Praegune koondis talle meeldib. "Meeskond on noor, võitluslik, oskusi on. Nüüd on natuke kogemust juurde vaja. Võib-olla kommunikatsioon väljakul paremaks saada. Nagu enne ütlesin - detailid-detailid. Mõned taktikalised vead teha, võtta poolkiired maha. Pisiasjad, mis lõpuks loevad."

Ise korvialuse jõuna tegutsedes oskab Talts hinnata ka Maik-Kalev Kotsari panust. "Ta on ikkagi tsenter. Tal on suur koormus ka. Ta on kõva vend! Pole midagi öelda, võitleb Eesti eest. Eesti koondisel on väga kõvasti vedanud, et on selline korvialune jõud. Nüüd peavad teised ka natuke kaasa tulema. See kompott võib siin väga hästi panema hakata."