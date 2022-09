Eesti sai Ukraina vastu valusa kaotuse, jäädes alla vaid ühe punktiga

Eesti koondis alustas Ukraina vastu suurepäraselt, minnes 10:0 juhtima. Seejärel võtsid ukrainlased aja maha ning peale seda hakkas ka vahe vähenema. Eesti ei andnud siiski juhtpositsiooni käest ning võitis avaveerandi 21:15.

Teisel veerandajal jätkus üsnagi võrdne mäng ning punkte tuli mõlemale poole. Eesti sai korraks vahe taas kümnele punktile, kuid Ukraina kiirrünnakud olid siiski probleemiks ning poolajaks juhtis Eesti 35:33.

Kolmandal veerandajal jätkus võrdne mäng, kuid lõpus pöörasid eestlased asja enda kasuks ning võitsid veerandaja 26:23.

Neljandal veerandajal jõudis Ukraina lähemale ning alles viimasel minutil mindi Eesti vastu ka juhtima. Kohtumise lõpus teenis Kerr Kriisa ka vea, millest oleksid võinud tulla vabavisked, kuid kohtunikud arvasid teisiti. Siiski oli võimalus viimase seitsme sekundiga võiduvise teha. Kullamäe sai viimasel sekundil viskele, kuid ei tabanud rasket kolmest ning Ukraina võitis mängu 74:73.

Eestlaste parimana viskas Maik-Kalev Kotsar 17 punkti ning võttis üheksa lauda. Kullamäe lisas 11 ning Henri Drell 10 silma. Kitsingu, Kriisa ja Raieste arvele jäi üheksa punkti. Ukrainlaste parim oli Svjatoslav Mõhhailjuk 18 punktiga.

Enne mängu:

Kui Eesti alustas EM-finaalturniiri reedel C-grupi võõrustajalt Itaalialt saadud 62:83 kaotusega, võttis Ukraina suure võidu, kui alistas Suurbritannia 90:61.

Ukrainlaste ridadesse kuulub kaks NBA mängijat, Svjatoslav Mõhhailjuk teenib leiba Toronto Raptorsis ning Alex Len Sacramento Kingsis. Just nemad olid reedel ka koondise resultatiivseimateks: Mõhhailjuki arvele jäi 22 minutiga 17 punkti (kaugvisked 5/11), Len panustas 13 punkti ja kuus lauapalli.

Ukraina koondise peatreeneriks on 55-aastane teenekas lätlane Ainars Bagatskis, kes on juhendanud näiteks Tel Avivi Maccabit, Bambergi ja Nižni Novgorodi ning käis Läti koondise juhendajana neljal EM-finaalturniiril. Viis aastat tagasi jõudis Läti tema käe all veerandfinaali, kus jäi alla hilisemale Euroopa meistrile Sloveeniale.

Teistes tänastes C-grupi mängudes kohtub Itaalia Kreekaga ning Horvaatia Suurbritanniaga.