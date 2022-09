Sander Raieste: kõik hakkasid üksteisele otsa vaatama

Eesti koondislase Sander Raieste sõnul said määravaks pisiasjad. "Kui ühe punktiga kaotad, siis need asjad väljenduvad detailides. Kui vaadata mängu käiku, siis oli meie mäng ära võtta," lausus ta intervjuus ERR-ile. "Ise andsime võib-olla lõpus ära, aga ikkagi au ja kiitus vastasele - hea võistkond ja hästi mängisid. Eks peame täna ise peeglisse vaatama."

Eesti oli läbi mängu pidevalt juhtimas, aga otsustavalt eest ära ei rebitud. "Kuidagi üks käik jäi puudu, et lõplikult eest ära saada. Kuidagi tundus, et kontrollisime mängu, aga nii üles-alla käis kogu asi. Tuleb see mäng üle vaadata. Kohe platsilt tulles ei oskagi ühte-kahte-kolme-nelja põhjust öelda - see tuleb pärast."

Viimastel minutitel ei tekkinud meeskonnas selget liidrit. "Kõik hakkasid üksteisele otsa vaatama. Aga oleme selline võistkond, kes on harjunud koos mängima ja meil ei ole olnud nii palju hästi tasavägiseid mänge see suvi."

"Võib-olla jäi ka selle taha, et ei ole harjunud mängima sellises olukorras. Ei olnud kedagi, kes oleks initsiatiivi enda peale võtnud. Prooviti-prooviti, aga eks see on korvpall."