Kullamäe: öö polnud kerge, aga sellised mängud annavad meile palju juurde

Eesti korvpallikoondis juhtis laupäeval EM-finaalturniiri C-alagrupi teises kohtumises Ukraina vastu sisuliselt kogu mängu, kuid sai lõpuks valusa 73:74 kaotuse. "Pärast mängu oli raske, aga meeskonnavaim ja üksteise toetav suhtumine aitas. Lõpuks saime kõik ilusti magama, nüüd keskendume uue päeva mõtetega juba Horvaatiale. Eks selle turniiri võlu ole, et väga kaua ei saa kurtma jääda," rääkis ERR-ile mängujuht Kristian Kullamäe.

"Keha pole väga harjunud sellisel tasemel intensiivsusega kaks päeva järjest mängima, see on uus asi. Mis on olnud, on olnud: tuleb Horvaatiale, Kreekale ja Suurbritanniale keskenduda. Tuleb mõelda positiivselt, optimistlikult," lisas Kullamäe.

Avakohtumises Itaalia vastu tabas Kullamäe väljakult kaheksast viskest ühe, Ukraina vastu läbisid korvirõnga neli viset üheteistkümnest. "Esimene mäng ma tõesti põlesin läbi, asi ei tulnud nii välja, nagu vaimusilmas lootsime. Noore meeskonna puhul oli teine mäng juba kõvasti parem, kõik tundsid platsil end grammi võrra mugavamalt ja enesekindlamalt ning ma loodan, et see kandub üle ka kolmandasse, neljandasse ja viiendasse mängu," tõdes mängujuht.

"See ongi tipptase, nii mängitaksegi tipptasemel korvpalli. Kui vastas on NBA ja Euroliiga mehed, siis iga eksimus kasutatakse nii kindlalt ära. Noorel meeskonnal tuleb mõõnu sisse ja meil kulub palju energiat, et mängu tagasi saada, aga sellised mängud annavad meile palju juurde," rääkis Kullamäe vastaste tasemest.

Eesti koondise jaoks jätkub EM esmaspäeval toimuva kohtumisega Horvaatia vastu, kes andis avavoorus kõva lahingu Kreekale ning alistas teises kohtumises Suurbritannia 21 punktiga. "Rünnakul proovime veel distsiplineeritumalt oma asjadest kinni pidada, rünnakul kannatada ka. Veidi rohkem peame rünnakuaega ära kasutama ja otsima häid momente nii pikkadelt kui lühikestelt. Kui me kõik asjad suudaks kokku panna, ei ole neid vaja karta," arvas Kullamäe.