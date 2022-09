Jukka Toijala: kahju, aga see on sport ja elu

Eesti peatreener Jukka Toijala tundis pettumust mõeldes nii võistkonna kui ka fännide tunnetele. "Teevad nii suurepärase töö ja siis lõpuks ei jäänud mitte midagi kätte. Kahju, aga see on sport ja elu," lausus Toijala ERR-ile. "Alati ei lähe nagu soovid. Seda saab spekuleerida elu lõpuni, aga see on turniir ja peab vaatama edasi."

Kas lõpus jäi liidrist vajaka? "Meil oli ebaõnne! Paar olukorda olid sellised, et pall oleks võinud ka meile kukkuda. Viimases olukorras Kerril [Kriisal] libises kets ja kahjuks ei saanud me rünnakut soovitult tehtud."

"Aga nagu ütlesin - see on elu. Kui mäng läheb lõpuni nii, et on üks otsustav, siis see kas läheb sisse või mööda. 50-50. Ukraina näitas sisu ka, mis iseloomustab tervet nende riiki. Teadsime, et nad kindlasti seda mängu ei lõpeta ja võitlevad lõpuni."

Edasipääsu silmas pidades olnuks võit Ukraina üle äärmiselt tähtis. Nüüd tuleb loota, et õnnestub karistada Horvaatiat, kes peaks olema märksa tugevam vastane. Kas pilet 16 hulka on läinud? "Sellega on veel vara spekuleerida. Meie eesmärk oli tulla ja panna täiega kõik mängud," vastas soomlane.

"Poisid on olnud tublid. 17 tundi oli kahe mängu vahel. Ma olen kindel, et esmaspäeval oleme taas valmis. Homme ei ole ehk tunne veel üleval, aga esmaspäevaks oleme kindlasti valmid. Elame päev korraga. Praegu mõtleme Horvaatiale."