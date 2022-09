Ukraina resultatiivseim Mõhhailjuk: arvan, et Eestil on suurepärane tulevik

Võidumängus Eesti vastu kerkis Ukraina korvpallikoondise resultatiivseimaks ääremängija Svjatoslav Mõhhailjuk, kes on viimased hooajad veetnud NBA-s.

EM-finaalturniiri esimeses mängus Suurbritannia vastu kogus viimati Toronto Raptorsist esindanud Mõhhailjuk 17 ja Eesti vastu 18 punkti. "Suurepärane on alustada turniiri kahe võiduga," lausus ukrainlane ERR-ile.

"Meil on küll veel palju mänge järel. Mõistagi oli see raske mäng - ühepunktine võit suurepärase Eesti võistkonna vastu. Kõik on väga rahul."

Kohtumist alustas paremini Eesti võistkond. "Eesti oli mängu alguses meist paremini valmis. Nad alustasid mängu 10:0 spurdiga, tabasid kolmeseid ja lihtsaid viskeid. Me ei olnud alguses valmis, aga siis leidsime end," lisas NBA-s üle 200 kohtumise pidanud Mõhhailjuk.

Pärast magusat võitu tunnustas 25-aastane mängumees vastast. "Nad pingutavad alati, suurepärane tiim, kõik võivad visata. Nad mängivad südamest. Mulle väga meeldib see tiim ja arvan, et neil on suurepärane tulevik."

Kuigi nüüd on Ukraina edasipääsušansid väga head, siis loodab Mõhhailjuk edu ka kohtumistest Itaalia, Kreeka ja Horvaatiaga. "Oleme võimelised alagrupis veel mõne mängu võitma ja anname endast parima, et neid saada," lubas ta.