Tsitsipas jõudis esimest korda muruturniiril finaali

Tsitsipas alistas pooleteise tunniga 6:4, 6:4 prantslase Benjamin Bonzi (ATP 56.) ja teenis hooaja 39. võidu. Ükski teine meestennisist pole tänavu nii palju võite saanud.

23-aastane Tsitsipas kaitses aprillis Monte Carlo Mastersil tiitlit, lisaks jõudis ta finaali Rotterdamis ja Roomas ehk Mallorcal on tema hooaja neljas finaal. Ühtekokku on see tema karjääri 21. finaal, senistest on tal kirjas kaheksa turniirivõitu.

Finaalis läheb Tsitsipas vastamisi hispaanlase Roberto Bautista Agutiga (ATP 20.), kes sai 7:6 (5), 6:2 jagu üllatajast Antoine Bellier'st (ATP 303.).

Eastbourne'is peetaval samuti ATP 250 turniiril sai ameeriklane Maxime Cressy (ATP 60.) kolmanda järjestikuse võidu briti üle. Veerandfinaalis turniiril esimesena asetatud Cameron Norrie (ATP 12.) 7:5, 7:5 alistanud Cressy sai poolfinaalis maratonmängus 7:6 (5), 6:7 (2), 6:3 jagu Jack Draperist (ATP 108.).

Teist korda ATP finaali jõudnud Cressy läheb seal vastamisi ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 14.), kes oli 6:1, 6:7 (5), 6:3 parem austraallasest Alex De Minaurist (ATP 24.).