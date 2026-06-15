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Kolm esikümnemängijat alistanud poolakas sai esimese turniirivõidu

Tennis
Kamil Majchrzak
Kamil Majchrzak Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

30-aastane poolakas Kamil Majchrzak tegi unistuste turniiri, alistades järjepanu kolm esikümnemängijat, et teenida karjääri esimene ATP turniirivõit.

Hollandis s'Hertogenboschis peetud ATP 250 kategooria turniiri edetabeli 76. reketina alustanud Majchrzak sepistas ühe üllatuse teise järel. Avaringis kulus tal pea kaks ja pool tundi, et saada 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4) jagu soomlasest Otto Virtanenist, kuid mida mäng edasi, seda paremini ta mängis. Lõpuks alistas Majchrzak veerandfinaalis maailma neljanda reketi Felix Auger-Aliassime'i 6:4, 6:3, seejärel poolfinaalis kaheksanda reketi Daniil Medvedevi 7:6 (4), 6:1 ning finaalis kuuenda reketi Alex de Minauri 6:3, 2:6, 7:6 (5).

"Ma ei tea, mida öelda. See on minu jaoks uskumatu hetk, äärmiselt tore, et selline turniir õnnestus," rõõmustas Majchrzak enda võidukõnes. "Olen selle hetke eest väga tänulik ja kavatsen seda võitu nautida. See on olnud uskumatu nädal."

Majchrzak on alles teine mees, kes on teel ATP 250 turniirivõiduni alistanud kolm esikümnemängijat, esimesena sai sellega hakkama Grigor Dimitrov 2017. aastal Brisbane'is.

Tänu turniirivõidule kerkis Majchrzak maailma edetabelis 29 kohta ja paikneb nüüd 47. real, mis on tema karjääri kõrgeim koht.

Ben Shelton Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance

Saksamaal Stuttgardis peetud ATP 250 kategooria turniiril triumfeeris esimesena asetatud 23-aastane ameeriklane Ben Shelton. Maailma viies reket oli avaringis vaba, seejärel võitis ta kõik enda neli matši kolmes setis. Finaalis alistas Shelton 5:4, 2:6, 6:4 kaasmaalase, turniiril teisena asetatud Taylor Fritzi, kes võidutses Stuttgardis eelmisel aastal.

Sheltonile oli see karjääri kaheksas finaal ja kuues turniirivõit, seejuures tänavu on ta võitnud juba kolm turniiri ja kahes finaalis on alistanud Fritzi. Ühtlasi oli see Sheltoni esimene turniirivõit murul. Fritz mängis finaalis 21. korda ja sai kümne turniirivõidu kõrvale 11. finaalikaotuse.

Edetabelis jätkab Shelton viiendana ja Fritz üheksandana.

Toimetaja: Maarja Värv

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