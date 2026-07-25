Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

Finaalis sai Halys üllatuslikult jagu tiitlikaitsjast, maailma 19. reketist Aleksandr Bublikust. Halys alistas Kasahstani esindava Bubliku veidi üle pooleteise tunni kestnud kohtumises 6:4, 7:6 (6). Mängu jooksul oli vaid üks murre, mille Halys sai avaseti lõpus. Teise seti kiires lõppmängus oli Bublikul ka üks settpall, aga Halys suutis selle päästa, võites 5:6 seisust kolm punkti järjest ja vormistades võidu esimesel matšpallil.

Halys servis koguni 17 ässa ja tegi kolm topeltviga, Bubliku vastavad näitajad olid kuus ja üks. Kui Bublik päästis ise kuuest murdepallist viis, siis Halyse servil polnudki tal ühtegi murdevõimalust.

2012. aastal profikarjääri alustanud Halysile oli see karjääri teine ATP finaal ja esimene võit. Esimest korda jõudis ta finaali kaks aastat tagasi Šveitsis Gstaadi turniiril.

Profitennise ajastul oli Halys ühtlasi esimene prantslane, kes suutnud Kitzbüheli turniiri võita, seni olid prantslased saanud finaalis kuuel korral kaotuse.

Tänu turniirivõidule kerkib Halys esmaspäeval maailma edetabelis 51. reale, tema karjääri kõrgeim koht on olnud 46.