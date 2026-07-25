18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

Kodupubliku ees Prahas WTA 250 kategooria turniiril oli Krejcikova (WTA 26.) jõudnud settigi kaotamata poolfinaali, seejuures olid tema esimesed kolm vastas kaasmaalannad – avaringis alistas ta 6:2, 6:4 Linda Fruhvirtova, teises ringis oli 6:4, 6:2 parem Lucie Havlickovast ja veerandfinaalis võitis 6:3, 6:3 Dominika Salkovat.

Poolfinaalis pidi 30-aastane Krejcikova aga pea kolm tundi kestnud kohtumises tunnistama Austria tõusva tähe Taggeri (WTA 74.) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4) paremust.

Endise maailma neljanda reketi Francesca Schiavone akadeemias itaallanna käe all treenivale Taggerile on see karjääri teine WTA turniiri finaal. Esimest korda jõudis ta finaali mullu novembris Hiinas, aga pidi seal tunnistama Anna Blinkova 6:3, 6:3 paremust.

Seekordses finaalis läheb WTA edetabeli esisaja noorim mängija Tagger vastamisi ukrainlanna Darja Sniguriga (WTA 54.), kes sai poolfinaalis 7:6 (4), 6:3 jagu tšehhitarist Tereza Valentovast (WTA 63.). 24-aastasele Snigurile on see karjääri esimene WTA turniiri finaal.

Praha turniiri kaheksast asetatud mängijast viis olid tšehhitarid. Viimane kord, kui ühe turniiri viis esimest asetust olid samast riigist, juhtus 1993. aastal Oaklandis, kus esimesed viis asetatud mängijat olid ameeriklannad.

Hamburgis peetaval WTA 250 kategooria turniiril selgitavad võitja ungarlanna Anna Bondar (WTA 97.) ja sakslanna Tamara Korpatsch (WTA 81.).

Bondar sai poolfinaalis kolm ja pool tundi kestnud maratonmatšis 7:6 (3), 4:6, 7:6 (2) jagu Elina Avanesjanist (WTA 208.) ja Korpatsch sai 6:1, 2:0 eduseisus loobumisvõidu Mayar Sherifilt (WTA 73.).

31-aastane Korpatsch on varem WTA finaalis mänginud kahel korral – 2023. aasta sügisel oli ta võidukas, tänavu veebruaris pidi vastase paremust tunnistama. Bondar jõudis Hamburgis teist aastat järjest finaali, mullu pidi ta tunnistama prantslanna Lois Boissoni paremust.