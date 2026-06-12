Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

Glinka ja Sakellaridis pidid reede õhtul kaheksa parema seas vastamisi minema Aleksandr Bubliki ja Nick Kyrgiosega, kuid nimekad vastased andsid loobumisvõidu. Kuigi loobumise ametlik põhjus ei ole teada, siis Bublik mängis reede pärastlõunal ka üksikmänguturniiril, kus sai raske 7:6 (5), 7:6 (3) võidu.

Glinkast sai seega teine Eesti meestennisist, kes jõudnud profitennise ajastul ATP paarismänguturniiril poolfinaali. Esimesena sai sellega hakkama Toomas Leius 1968. aasta lõpus ehk profitenniseajastu esimesel aastal. Leiusel ja tema paarilisel Dick Crealyl ei õnnestunud Austraalias Hobartis toimunud turniiril finaali murda, sest pidid tunnistama vastaste 6:4, 6:2 paremust.

Finaali jõudmiseks peavad Glinka ja Sakellaridis laupäeval jagu saama esimese asetusega paarist Nikola Mektic (Horvaatia) ja Francisco Cabral (Portugal).