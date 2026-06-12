X!

Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka ja tema paariline Stefanos Sakellaridis (Kreeka) pääsesid Stuttgardis toimuval ATP 250 taseme muruturniiril poolfinaali.

Glinka ja Sakellaridis pidid reede õhtul kaheksa parema seas vastamisi minema Aleksandr Bubliki ja Nick Kyrgiosega, kuid nimekad vastased andsid loobumisvõidu. Kuigi loobumise ametlik põhjus ei ole teada, siis Bublik mängis reede pärastlõunal ka üksikmänguturniiril, kus sai raske 7:6 (5), 7:6 (3) võidu.

Glinkast sai seega teine Eesti meestennisist, kes jõudnud profitennise ajastul ATP paarismänguturniiril poolfinaali. Esimesena sai sellega hakkama Toomas Leius 1968. aasta lõpus ehk profitenniseajastu esimesel aastal. Leiusel ja tema paarilisel Dick Crealyl ei õnnestunud Austraalias Hobartis toimunud turniiril finaali murda, sest pidid tunnistama vastaste 6:4, 6:2 paremust.

Finaali jõudmiseks peavad Glinka ja Sakellaridis laupäeval jagu saama esimese asetusega paarist Nikola Mektic (Horvaatia) ja Francisco Cabral (Portugal).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

20:15

Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

18:07

Ühe päevaga kaks matši võitnud Neel pääses WTA turniiril finaali

17:37

Lajal võitis ja säilitas Eesti esireketi staatuse

09:39

Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

08:20

Seeman jõudis Los Angeleses veerandfinaali

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

11.06

Glinka saab mängida nimekate vastastega

11.06

Wimbledoni auhinnafond kasvas, aga mitte soovitud kõrguseni

11.06

Williams ja Mboko pidid kanadalanna vigastuse tõttu turniiri katki jätma

10.06

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

10.06

Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

10.06

44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

09.06

Glinka sai ATP turniiri paarismängus võidu

09.06

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:50

Võrkpalli rahvusnaiskond püsib Euroopa liigas võiduta

20:15

Glinkat lahutab ATP turniiri finaalist üks võit

19:37

Meeste võrkpallikoondis pani Kosovo kiirelt paika

19:10

Eesti ragbinaiskond saavutas ajaloolise võidu

18:37

Suppi jäi finišisirgel karpi ja napilt esikolmikust välja

18:07

Ühe päevaga kaks matši võitnud Neel pääses WTA turniiril finaali

17:37

Lajal võitis ja säilitas Eesti esireketi staatuse

17:18

NHL-i mängijad valisid MVP-ks McDavidi, spordiajakirjanikud napilt Kutšerovi

16:32

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

16:12

Triatleedid Kapten ja Rasva jahivad EM-il olümpiapunkte

15:45

Hudson-Smithi tunnustatakse koduse EM-i eel oma tribüüniga

15:08

Van Aert katkestas vigastuse tõttu velotuuri enne Tour de France'i

14:35

Dopingukaristusest naasnud sprinter jooksis läbi aegade viienda tulemuse

13:53

Alpine'i protest tõi Gaslyle Monaco GP poodiumikoha tagasi

13:15

Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

12:47

Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusele Rio de Janeiros

12:09

Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

11:40

Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

11:05

Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liigas Ungari ja Horvaatiaga

10:44

Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

loetumad

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

10:42

TÄNA OTSE | Kas Kanada paneb koduseinte toel kaotusteseeriale punkti?

11.06

Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

11.06

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

11.06

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

10:44

Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo