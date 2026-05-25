X!

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

Tennis
Taylor Fritz
Taylor Fritz Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtiste põhiturniiril langes juba meesüksikmängu esimeses ringis konkurentsist ameeriklane Taylor Fritz (ATP 9.), kes jäi alla kaasmaalasele Nishesh Basavareddyle (ATP 148.) 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.

Temast sai esimene kümne parema paigutusega tennisist, kes pidi Pariisis reketid pakkima. 28-aastase ameeriklase jaoks ongi Prantsusmaa lahtised kõige keerulisem suurturniir, sest ka mullu kaotas ta juba esimeses ringis. See on ainus slämmiturniir, kus ta pole kunagi veerandfinaali pääsenud.

Märksa kergem õhtu oli maailma edetabelis kolmandat kohta hoidval sakslasel Alexander Zverevil, kes alistas prantslase Benjamin Bonzi (ATP 95.) 6:3, 6:4, 6:2.

Samuti pääses teise ringi Serbia veteran Novak Djokovic (ATP 4.), kes sai jagu samuti prantslasest Giovanni Mpetshi Perricardist (ATP 83.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Naiste turniiril mitmed väga kõrge asetusega mängijad pole veel väljakule tulnud. Kaheksanda paigutusega Mirra Andrejeva (WTA 8.) sai jagu prantslannast Fiona Ferrost (WTA 181.) 6:3, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

10:25

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

24.05

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

24.05

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

22.05

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

22.05

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

21.05

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

20.05

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

20.05

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:35

Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

11:11

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas Eesti rekordit

10:25

Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

10:06

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

09:34

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

08:35

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

08:11

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Kohava: Eesti plokkvibu laskurid on maailma tipus

24.05

ETV spordisaade, 24. mai

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

24.05

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

24.05

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

loetumad

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

24.05

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat

08:11

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo