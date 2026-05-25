Slämmiliiv ei olnud ka tänavu Taylor Fritzile hea koht

Temast sai esimene kümne parema paigutusega tennisist, kes pidi Pariisis reketid pakkima. 28-aastase ameeriklase jaoks ongi Prantsusmaa lahtised kõige keerulisem suurturniir, sest ka mullu kaotas ta juba esimeses ringis. See on ainus slämmiturniir, kus ta pole kunagi veerandfinaali pääsenud.

Märksa kergem õhtu oli maailma edetabelis kolmandat kohta hoidval sakslasel Alexander Zverevil, kes alistas prantslase Benjamin Bonzi (ATP 95.) 6:3, 6:4, 6:2.

Samuti pääses teise ringi Serbia veteran Novak Djokovic (ATP 4.), kes sai jagu samuti prantslasest Giovanni Mpetshi Perricardist (ATP 83.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Naiste turniiril mitmed väga kõrge asetusega mängijad pole veel väljakule tulnud. Kaheksanda paigutusega Mirra Andrejeva (WTA 8.) sai jagu prantslannast Fiona Ferrost (WTA 181.) 6:3, 6:3.