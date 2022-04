Emma Raducanu lõpetas viiekuulise koostöö järel treeneriga lepingu

19-aastane USA lahtiste võitja Emma Raducanu teatas, et lõpetas koostöö sakslasest treeneri Torben Beltziga.

Briti tennisist asus Beltzi käe all treenima alles mullu novembris, kuid nüüd teatas ta, et tunneb, et vajab teistsugust treeningmudelit.

"Tahan tänada Torbenit tema juhendamise, professionaalsuse ja pühendumise eest viimastel kuudel," ütles maailma edetabelis 11. real paiknev Raducanu. "Tal on suur süda ja olen nautinud seda keemiat, mis meie vahel oli. Aga ma tunnen, et minu edasise arengu huvides on parem, kui lähen üle teistsugusele treeningmudelile ja üleminekuperioodil abistab mind Inglismaa tenniseliit."

Sel nädalal algaval kõrgeima kategooria WTA turniiril Madridis on Raducanul abis Inglismaa tenniseliidu naistetreener Iain Bates.

Viimase aasta jooksul on Raducanul olnud kolm treenerit. Pärast tema läbilööki Wimbledonis, kus Raducanu jõudis enda debüüdil kaheksandikfinaali, alustas seni Nigel Searsi käe all treeninud Raducanu koostööd Andrew Richardsoniga. US Openi triumfi järel ei pikendatud aga Richardsoniga lepingut ning novembris palkas ta Beltzi.