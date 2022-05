Kallus: Kontaveidi jaoks oli võib-olla vara Roomas platsile minna

Kontaveit pidi haiguse tõttu vahele jätma aprilli viimasel nädalal toimunud kõrgetasemelise Madridi turniiri ning naases kaks nädalat tagasi võistluskarusselli Roomas, kus piirdus aga avaringis võidetud viie geimiga.

"Anett rääkis Tallinnas toimunud WTA pressikonverentsil, et ta ei ole veel sajaprotsendilises konditsioonis. Ta mängis küll Rooma turniiril, aga võib-olla oli natuke vara platsile minna," rääkis ERR-i spordisaates tenniseekspert Riho Kallus.

"Kui esmaspäevasest kaotusest midagi positiivset leida, siis minu arvates oli mängupilt päris tasavägine. Austraalia esireketiga ikkagi sellist matši pidada, ega väga palju puudu ei jäänud, teises setis oli tal ju ka settpall. Korralik mäng, loodan, et siit läheb ta ainult paremaks," jätkas Kallus.

Küll alustas turniiri võimsa võiduga Eesti teine reket Kaia Kanepi, kes alistas pühapäeval tasavägise mängu järel 2:6, 6:3, 6:4 maailma kümnendast reketist hispaanlanna Garbine Muguruza.

"Esimesest mängust saab järeldada, et ta on väga hea. Kaia on ju kohe-kohe saamas 37-aastaseks ja kõige suurem küsimus on, kui head tööd teeb Kaia ja tema tiim taastumiseks, et ta suudaks järgmiseid mänge mängida. Ta on võimeline kõiki võitma. See, et ta selle matši suutis lukku lüüa: küpsem Kaia on seda hakanud paremini tegema kui noorem Kaia," rääkis Kallus.