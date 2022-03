Odermatt võttis enda nimele MK-sarja üldvõidu

Corchevelis toimunud maailmakarika finaalis kiirlaskumises andis teine koht šveitslasele ületamatu edumaa norralase Aleksander Aamodt Kilde ees. Viimase šveitslasena võitis MK-sarja üldvõidu Carlo Janka 2010. aastal.

Üldarvestuses on Odermattil kirjas võidukad 1459 punkti, Kildel tema järel 1100 ning kolmandal kohal Henrik Kristoffersenil 874 punkti.

Kiirlaskumises võidutses kolmapäeval Vincent Kriechmayr (1,50.43), Odermatt kaotas +0.34 ning kolmandaks tuli šveitslane Beat Feuz (+0.54). Kilde pidi leppima neljanda kohaga (+0.85).

24-aastane Odermatt on võitnud tänavusel hooajal ka suurslaalomi kristallgloobuse ning samuti võitis ta suurslaalomis kulla Pekingi olümpiamängudel.

Placing 2nd in the men's downhill final, Marco Odermatt secured enough points to win the men's overall . What an incredible season it's been for the Swiss rocket#fisalpine pic.twitter.com/1FeyiwcSW6