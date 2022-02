Odermatt võitis üllataja ees kulla, Laine ei saanud tulemust kirja

Tiheda lumesaju tõttu keerulistes tingimustes toimunud avasõidus startis Laine numbri all 47, ent pidi juba mõne värava järel võistluse pooleli jätma.

89 startijast said pühapäeval esimeses voorus tulemuse kirja 46, neist kiireim oli šveitslasest MK-sarja üldliider Marco Odermatt, kes edestas teise laskumise eel austerlast Stefan Brennsteinerit 0,04 ja prantslast Mathieu Faivre'd 0,08 sekundiga.

Edasilükatud teises voorus näitas aga suurepärast tulemust avalaskumise järel kaheksas olnud sloveenlane Žan Kranjec, kes püsis kullakonkurentsis kuni Odermatti tulekuni ja teenis lõpuks 0,19-sekundilise kaotusega hõbemedali.

29-aastase Kranjeci jaoks on see esimeseks tiitlivõistluste medaliks, sel hooajal on ta MK-sarjas pjedestaalile jõudnud ühel korral, kui oli oktoobris hooaja avaetapil Söldenis suurslaalomi kolmas mees.

Pühapäeval sai tema järel pronksmedali sama ala valitsev maailmameister, prantslane Mathieu Faivre (+1,34).

Laine lööb Pekingi OM-il kaasa ka 16. veebruaril toimuvas slaalomis.