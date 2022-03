Odermatt võitis suurslaalomi kristallgloobuse

Esimese läbimise järel hoidis liidrikohta prantslane Alexis Pinturault, kes möödunud hooajal tuli nii MK-sarja üldarvestuses kui ka suurslaalomis tiitlivõitjaks. Kristoffersen hoidis pärast esimest läbimist viiendat, Odermatt seitsmendat kohta.

Pinturault'i teine läbimine ebaõnnestus ning liidriks kerkis Kristoffersen, kes teenis käimasoleval hooajal oma kuuenda etapivõidu. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama norralane Lucas Braathen ja Marco Odermatt, kes mõlemad kaotasid võitjale 0,33 sekundiga. Eesti päritolu ameeriklane River Radamus sai kahe laskumise kokkuvõttes 16. koha (+2,13).

Ühtlasi kindlustas Odermatt laupäeval saavutatud teisega kohaga suurslaalomi üldarvestuses esikoha. Šveitslane võitis kuuest seni peetud suurslaalomi võistlusest neli. Pekingi taliolümpiamängudel pälvis Odermatt suurslaalomis oma esimese olümpiakulla.

