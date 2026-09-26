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Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus

Korvpall
JDA Dijon (Kregor Hermet number 13)
JDA Dijon (Kregor Hermet number 13) Autor/allikas: JDA Dijon Basket
Korvpall

Eesti korvpallur Kregor Hermeti klubi Dijon alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81:72 (25:8, 16:25, 22:15, 18:24).

Dijon haaras kindla edu juba mängu alguses ega lasknud vastasel enesele kordagi ohtlikuks saada. Kuigi lõpuks jäi vahe üheksa punkti, siis oli see ainus kord pärast teise poolaja algust (43:35), kus kodumeeskonna edu kahanes alla kümne silma.

21 minutit rassinud Hermet viskas 12 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 2/4), võttis kolm lauapalli, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga. Meeskonna resultatiivseim oli 17 punkti ja 13 lauapalliga Shevon Thompson, kaotajatele tõi Jaylen Hands 23 punkti.

Dijoni jaoks jätkub hooaeg laupäeval, 3. oktoobril, mil minnakse võõrsil vastamisi Pau-Ortheziga. Järgmine kodumäng peetakse 9. oktoobril kodus Limoges'iga.

Toimetaja: Siim Boikov

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