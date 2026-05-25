X!

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

Iluuisutamine
Foto: Hendrik Osula / Team Estonia
Iluuisutamine

Iluuisutamise kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina näitas esmaspäeval Rocca al Mare Uisukooli 25. sünnipäeval oma uut lühikava.

Kõiki kaarte Petrõkina veel avama ei hakanud. Uuest lühikavast näitas ta Haabersti jäähallis publikule vaid teatud osasid.

"Ei tahtnud näidata veel tervet kava. Seda näeb juba võistlustel. Originaaliga läheb kokku algus kuni sammudereani. Pidin ka tänaseks kava natukene lühendama, sest meil on etendusel väga palju numbreid ja kõik proovisid natukene lühendada oma numbreid, et kõik saaksid ennast jääl näidata," selgitas Petrõkina.

Uus võistluskleit lühikava jaoks on veel tegemisel. Rocca al Mare Uisukooli sünnipäeval kasutas ta valget kleiti, millega esines jääshowdes. Sügiseks saab selgeks, millised hüppeid hakkab Niina võistlustel lühikavas sooritama.

"Seda näeme pärast suvelaagreid, et kuidas seal läheb ning kuidas on üldse vorm. Praegu oli mul kavas tavaline elementide osa. Ma ei teinud kolm-kolm hüpete kaskaadi, sest raske on niimoodi ilma soojenduseta minna, aga tegin kõik teised elemendid hästi, tundsin ennast hästi," märkis kahekordne Euroopa meister.

Milano Cortina taliolümpia seitsmenda naise uue lühikava koostas Kanadast pärit jääkoreograaf Shae-Lynn Bourne. Kava pandi kokku Ameerika Ühendriikides Californias. Petrõkina uisutab uuel hooajal Hispaania popstaari Rosalia, legendaarse Islandi muusiku Björki ning mitmekülgse Yves Tumori talvel laineid löönud loo "Berghain" järgi.

"Kui õigesti öelda nii nagu seal tekstis on kirjutatud, siis mina proovin otsida seda armastust iseendaga ja jumalaga. Selline on loo idee minu jaoks hetkel jääl," lisas Petrõkina.

Petrõkina on kogu karjääri harjutanud Rocca al Mare Uisukoolis. Tema jaoks oli eriti tähenduslik, et uisukooli 25. sünnipäeva etenduse "25 Tähte üheskoos" piletitulu läks Tallinna Lastehaiglale ning publikut tuli kohale nii palju kui tribüünidele mahtus.

"See annab väga sooja tunde, sest aitame Tallinna Lastehaiglat siin. Kunagi Tallinna Lastehaigla aitas mind ja nüüd ma olen siin. Ilma nende abita ma ei tea, kus ma oleks praegu. Väga äge, et saime aidata, et nii palju inimesi tuli etendusele."

Rocca al Mare Uisukooli treenerid ja Petrõkina juhendaja Svetlana Varnavskaja üllatasid publikut rahvariietes jääl sooritatud kavaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

iluuisutamise uudised

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

22.05

Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud!

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

08.04

Rahvusvaheline Hope Cup toob Tartus jääle rekordarvu iluuisutajaid

02.04

Petrõkina tunneb armastust: ma ei sõida üksinda, vaid kogu Eesti inimestega

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

30.03

Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

videod

sport.err.ee uudised

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

ETV spordisaade, 25. mai

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

25.05

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

25.05

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

25.05

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

25.05

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

25.05

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo