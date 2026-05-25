Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

Kõiki kaarte Petrõkina veel avama ei hakanud. Uuest lühikavast näitas ta Haabersti jäähallis publikule vaid teatud osasid.

"Ei tahtnud näidata veel tervet kava. Seda näeb juba võistlustel. Originaaliga läheb kokku algus kuni sammudereani. Pidin ka tänaseks kava natukene lühendama, sest meil on etendusel väga palju numbreid ja kõik proovisid natukene lühendada oma numbreid, et kõik saaksid ennast jääl näidata," selgitas Petrõkina.

Uus võistluskleit lühikava jaoks on veel tegemisel. Rocca al Mare Uisukooli sünnipäeval kasutas ta valget kleiti, millega esines jääshowdes. Sügiseks saab selgeks, millised hüppeid hakkab Niina võistlustel lühikavas sooritama.

"Seda näeme pärast suvelaagreid, et kuidas seal läheb ning kuidas on üldse vorm. Praegu oli mul kavas tavaline elementide osa. Ma ei teinud kolm-kolm hüpete kaskaadi, sest raske on niimoodi ilma soojenduseta minna, aga tegin kõik teised elemendid hästi, tundsin ennast hästi," märkis kahekordne Euroopa meister.

Milano Cortina taliolümpia seitsmenda naise uue lühikava koostas Kanadast pärit jääkoreograaf Shae-Lynn Bourne. Kava pandi kokku Ameerika Ühendriikides Californias. Petrõkina uisutab uuel hooajal Hispaania popstaari Rosalia, legendaarse Islandi muusiku Björki ning mitmekülgse Yves Tumori talvel laineid löönud loo "Berghain" järgi.

"Kui õigesti öelda nii nagu seal tekstis on kirjutatud, siis mina proovin otsida seda armastust iseendaga ja jumalaga. Selline on loo idee minu jaoks hetkel jääl," lisas Petrõkina.

Petrõkina on kogu karjääri harjutanud Rocca al Mare Uisukoolis. Tema jaoks oli eriti tähenduslik, et uisukooli 25. sünnipäeva etenduse "25 Tähte üheskoos" piletitulu läks Tallinna Lastehaiglale ning publikut tuli kohale nii palju kui tribüünidele mahtus.

"See annab väga sooja tunde, sest aitame Tallinna Lastehaiglat siin. Kunagi Tallinna Lastehaigla aitas mind ja nüüd ma olen siin. Ilma nende abita ma ei tea, kus ma oleks praegu. Väga äge, et saime aidata, et nii palju inimesi tuli etendusele."

Rocca al Mare Uisukooli treenerid ja Petrõkina juhendaja Svetlana Varnavskaja üllatasid publikut rahvariietes jääl sooritatud kavaga.