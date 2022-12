Ukraina palus ISU-l olümpiavõitja uisuauhindade nominentide seast eemaldada

"Ukraina uisuliit on nördinud Venemaa iluuisutaja Anna Štšerbakova kandidaadiks nimetamise üle Rahvusvahelise Uisuliidu uisutamise auhindadele ning palub ISU juhtkonnal reageerida häbiväärsele faktile ja eemaldada nominentide nimekirjast uisutaja, kelle riik peab verist sõda Ukraina vastu," teatas Ukraina uisuliit.

ISU auhindadel on kuues kategoorias ühtekokku 69 kandidaati, võitjad selguvad rahvahääletuse ja ajakirjanike hääletustulemuste liitmisel ja avalikustatakse järgmise aasta 5. veebruaril Zürichis peetaval uisugalal. Hääletamine on avatud 31. detsembrini.

Ukraina uisuliidu president Mõhhailo Makarov saatis Ukraina uisutajate, treenerite, ametnike ja uisuliidu liikmete nimel kirja ISU presidendile Jae-youl Kimile, teise pöördumise tegi Ukraina uisuliidu sportlaskomisjoni juht Anna Hnõtšenkova ISU sportlaskomisjonile, mida juhib Eric Radford.

Pekingi olümpial naiste üksiksõidus kulla võitnud ja Tallinnas peetud EM-il hõbeda saanud Štšerbakova on ISU auhindadel nomineeritud kõige väärtuslikuma uisutaja kategoorias. "See on väga kohatu nominatsioon," kirjutas Makarov enda kirjas Kimile.

Makarov tõi välja, et lisaks Ukrainale on Venemaa režiimi terroristlikuks või terrorismi toetavaks kuulutanud Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Holland ning ka Euroopa parlament.

"Võttes arvesse kõiki fakte ja mõeldes sellele, kui kohutav on see sõda, palume teil pöörata tähelepanu sellele nominatsioonile ning eemaldada see uisutaja nominentide nimekirjast. Täname teid mõistmise ja toetuse eest," kirjutas Makarov.

Venelased pidid Pekingi olümpail võistlema neutraalse lipu all, aga ISU auhindade nominentide nimekirjas on Anna Štšerbakova esitatud Venemaa Föderatsiooni sportlasena. Autor/allikas: Kuvatõmmis

ISU pole vähemalt avalikult ukrainlaste pöördumist kommenteerinud, aga mõistagi on Ukraina avaldus Venemaal palju tähelepanu pälvinud. "Ukraina naabritelt on üllatavaid avaldusi. Kuidas saate tühistada näiteks päikesetõusu või -loojangu, suve või talve? Štšerbakova on ainulaadne iluuisutaja, seda tunnustatakse kogu maailmas. Vaatamata kogu survele Venemaa spordile otsustas ISU Štšerbakova auhinna nominendiks esitada," kommenteeris Venemaa riigiduuma liige Dmitri Svištšjov. "On selge, millised raskused seal olid, kuid teda mitte kandidaatide hulka nimetada oleks kogu inimkonna jaoks arusaamatu tegevus. Štšerbakova on parim sportlane. Mulle tundub, et vingumise asemel on Ukrainal parem iluuisutamist riigi sees arendada. Las nad arendavad oma spordiala. Näiteks Donbassi sportlased harjutavad iga päev iluuisutamist."

"Las nad avaldavad ISU-le survet, kuna neil pole muud teha. Nende seast keegi ju ei võida," ütles tunnustatud Venemaa treener Tatjana Tarassova. "Arvan, et Anna Štšerbakovat auhinnast ilma ei jäeta. ISU on esitanud kandidaadi, miks peaks seda juhtima Ukraina? Kes nad iluuisutamises üldse on? Kas nad vastutavad millegi eest? Neil pole lihtsalt midagi muud teha."

1. märtsil teatas ISU, et seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale pole Venemaa ja Valgevene uisutajad määramata ajaks rahvusvahelistele võistlustele lubatud. Juuni alguses esitas ISU nõukogu kongressile ettepaneku sõnastada Venemaa ja Valgevene sportlastele määratud võistluskeeld selliselt, et see kehtib kuni nõukogu või kongress otsustab selle lõpetada ning see ettepanek kiideti kongressil heaks.

Lisaks otsustas ISU, et kuni uue otsuseni ei ole lubatud Venemaal ega Valgevenel rahvusvahelisi võistlusi korraldada.