FIFA ja UEFA otsustasid Venemaa rahvusvahelisest jalgpallist eemaldada

"Pärast FIFA nõukogu ja UEFA täitevkomitee poolt vastu võetud esialgseid otsuseid, otsustasid FIFA ja UEFA ühiselt eemaldada Venemaa võistkonnad, olgu need rahvuskoondised või klubimeeskonnad, FIFA ja UEFA võistlustelt. Jalgpallimaailm on täielikult ühtne ja solidaarne kõigi Ukrainas kannatada saanud inimestega," seisis FIFA ja UEFA ühisavalduses.

Venemaa meeste rahvuskoondis pidi märtsi lõpus pidama MM-valikmängu Poolaga ja võidu korral viis päeva hiljem minema vastamisi kas Rootsi või Tšehhi koondisega. Kõigi kolme riigi jalgpalliliidud välistasid kohtumise Venemaaga ükskõik millistel alustel.

Klubimeeskondadest puudutab otsus Moskva Spartaki, kes pidi järgmisel nädalal mängima Euroopa Liiga kaheksandikfinaalis Saksamaa klubi RB Leipziguga. FIFA ja UEFA esmaspäevase avalduse järel saab RB Leipzig otsepääsme veerandfinaali.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



