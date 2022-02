Valijeva juhib lühikava järel, Kiibus pääseb vabakava esitama

Oma esimestel olümpiamängudel osalev Kiibus teenis teisipäevase lühikava eest 59,55 punkti, millega jääb vähem kui kuue punktiga alla oma tunamullu püstitatud isiklikule rekordile. See andis talle 30 jääle tulnud naise konkurentsis 21. koha.

Lühikava järel on esikohal alles eile rahvusvaheliselt spordiarbitraažilt CAS-ilt võistlemisloa saanud venelanna Kamila Valijeva, kes sai 82,16 punkti. Oma Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel püstitatud lühikava maailmarekordile kaotas 15-aastane venelanna 8,29 silmaga.

Ka teisel kohal on Venemaa Olümpiakomitee uisutaja, kui Anna Štšerbakoval on 80,20 punkti, kolmas on jaapanlanna Kaori Sakamoto 79,84 silmaga. Neile järgnevad venelanna Aleksandra Trussova (74,60), jaapanlanna Wakaba Higuchi (73,51) ja Lõuna-Korea iluuisutaja You Young (70,34).

Vabakava algab Eesti aja järgi neljapäeval kell 12.