17-aastaselt olümpiavõitjaks tulnud Štšerbakova vihjas karjääri lõpetamisele

Tänavu Pekingis 17-aastaselt olümpiavõitjaks tulnud Venemaa iluuisutaja Anna Štšerbakova ütles pärast nädalavahetusel Venemaal peetud võistlust, et pole veel otsustanud, kas jätkab sportlaskarjääri.

Kuna venelastel on sissetungi tõttu Ukrainasse mitmel spordialal määratud ajutised võistluskeelud, ei saanud Venemaa uisutajad osaleda ka läinud nädalal MM-il ning selle asemel korraldati hoopis kodused võistlused, kus Štšerbakova võttis esikoha, edestades enda klubikaaslast, Pekingi olümpial dopinguskandaali keskmesse sattunud Kamila Valijevat.

Pärast võistlust tõdes esmaspäeval 18. sünnipäeva tähistanud Štšerbakova, et pole välistatud, et ta tõmbab karjäärile joone alla. "Praegu tahan lihtsalt puhata," ütles ta Sport-Ekspressile. "Praegu on üleüldine teadmatus. Toimuva tõttu oleme keerulises olukorras, pean vaatama, mis saab."

"Tahan sellest hooajast puhata ja siis mõtlen järgmisele," lisas ta.

Küsimusele, kas segane aeg – viidates venelaste võistluskeelule – mõjutab tema otsust, vastas Štšerbakova: "Usun, et see mõjutab seda väga."