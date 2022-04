Venemaa uisutaja: teise riigi lipu alla minemist ei tohiks pidada reetmiseks

Venemaa sõja tõttu Ukrainas on paljud rahvusvahelised spordialaliidud määranud venelastele võistluskeelu. Iluuisutaja Dmitri Alijev ütles kodumaa meediale antud intervjuus, et kui mõni sportlane otsustab seetõttu kodakondsust vahetada ja mõne teise riigi eest võistlema hakata, tuleks neid mõista, mitte reeturiks nimetada.

2020. aasta Euroopa meister Alijev jäi tänavustel Venemaa meistrivõistlustel üheksandaks ega pääsenud seetõttu tiitlivõistlusteks Venemaa koondisesse. "Saan rääkida üksnes enda eest. Praeguses olukorras jätkan lihtsalt uisutamist. Kui pean võistlema Venemaa karikasarjas, siis olgu nii," ütles Alijev. "Samas oli see mul juba enne teada, kuna ma ei saanud koondisesse. Nii et olin selle väljakutsega juba enne leppinud."

"Mõistagi ei saa ma kommenteerida seda olukorda, mis praegu maailma spordis toimub," jätkas ta. "Sest ma ei tea, kuidas on süsteem üles ehitatud. Aga ütlen üht: mul on kahju sportlastest, ka endast, ning treeneritest, kes teevad kõvasti tööd. Oleme surnud ringis, kus me ei saa minna sinna, kuhu tahame. Aga minu jaoks on väljapääs lihtsalt uisutamine."

Juunis koguneb rahvusvahelise uisuliidu kongress, kus ennustuste kohaselt otsustatakse Venemaa ja Valgevene uisuliidud enda ridadest välja heita. Kas see võib tähendada, et Venemaa uisutajad püüavad kodakondsust vahetada, et rahvusvahelistele võistlustele pääseda? "See küsimus on muidugi üleval, ei saa salata. Aga ma mõistan neid, kes seda kaaluvad," ütles Alijev. "Mingis mõttes on see arusaadav. Ma tean selliseid inimesi, nad on mu sõbrad. Kui nad tahavad proovida…"

"Neid ei tohiks nimetada reeturiteks. Võib-olla nad tahavad seda teha, et enda potentsiaali realiseerida. Just niimoodi peaksime sellest mõtlema," arvas Alijev.